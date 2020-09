Michela Murgia distrugge Salvini in diretta tv: “Muso unto di porchetta” | VIDEO

Michela Murgia distrugge Salvini in diretta tv: “Muso unto di porchetta”

Michela Murgia ieri sera ha partecipato come ospite al programma Otto e Mezzo su La7. La scrittrice ha dialogato con Lilli Gruber focalizzandosi sul risultato elettorale alle regionali di Matteo Salvini. “Penso che anche dentro la Lega una parte dell’elettorato si sia stufata di personaggi grotteschi. Infatti non ha perso la Lega, ha perso Salvini. Dentro la Lega c’è una richiesta di maggiore serietà, non di moderazione. Purtroppo questo dalla Lega non lo possiamo pretendere”.

Ma la frase rivolta al Leader della Lega che ha suscitato una tempesta d’insulti sul web è stata questa: “Ha costruito il suo consenso sui toni urlati. Però quando il gioco si è fatto duro, è venuto fuori il virus e le persone hanno iniziato a morire, allora i toni forti, come ci ha dimostrato il successo dei sindaci sceriffi, funzionano bene se sei percepito come una persona seria. Se in una mano hai un supplì e hai il muso unto di porchetta a una sagra, quella cosa non funziona”.

“Il muso unto di porchetta ad una sagra”. Michela Murgia che parla della credibilità di Salvini, e come sempre è pungente e lucida nelle analisi . #ottoemezzo @KelleddaMurgia #facciamorete pic.twitter.com/c5sMG47KYE — Emanuele79 (@lellesan79) September 25, 2020



La scrittrice è stata poi contestata sul web, dov’è saltato fuori anche un suo vecchio articolo scritto per L’Espresso e datato 2017 in cui affermava che il patriottismo, unito al maschilismo, avesse fatto soltanto danni: di conseguenza, era necessaria una rilettura del concetto di patria, sdoganando quello di Matria. Già all’epoca, quando uscì, l’articolo suscitò pareri contrastanti e oggi è tornato a galla per essere utilizzato come un’arma nei confronti dell’autrice: il popolo di Twitter, infatti, non ha perso tempo e ha dato vita ad una nuova polemica.

