La Meloni vola negli Stati Uniti: oggi il bilaterale con Biden. Gli argomenti sul tavolo

Prima trasferta negli Stati Uniti per la premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio è atterrata nella notte italiana a Washington, per la sua missione negli USA. In mattinata sarà al Congresso americano per incontrare i leader di diversi gruppi parlamentari Usa e subito dopo sarà alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente Joe Biden.

Il presidente Usa riceverà la premier italiana alla Casa Bianca alle 15, ora locale, le 21 in Italia, “per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia”. Lo scrive la Casa Bianca in una nota. Il presidente americano e Giorgia Meloni “discuteranno gli interessi strategici comuni, tra cui il sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Russia, gli sviluppi in Nord Africa e un maggiore coordinamento transatlantico rispetto alla Cina”. Biden e Meloni parleranno anche della “prossima presidenza italiana del G7 nel 2024”, conclude la nota.

Ma non solo. La probabile uscita dell’Italia dalla Nuova via della Seta sarà, inevitabilmente, al centro dell’incontro di Giorgia Meloni con Joe Biden. Gli accordi con la Cina sono “pericolosi”, l’avvertimento americano, anche se la scelta “spetta all’Italia”. E Giorgia Meloni, alla sua prima negli Usa da presidente del Consiglio, parte per Washington con l’obiettivo di incassare il sostegno Usa, anche per il dossier che più le sta a cuore, la cifra della sua politica estera. L’Africa, il Mediterraneo, la spinta allo sviluppo anche per contenere le migrazioni saranno il “filo rosso” della missione.