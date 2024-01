Le spese pazze di Giorgia Meloni: il suo staff costa più di quelli di Draghi, Conte e Renzi

Nel presentare la Legge di Bilancio 2024 il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva sottolineato la difficoltà del Governo nel trovare risorse e aveva ringraziato i ministri per aver rinunciato ad alcune pretese e aver accettato di ridurre al minimo le spese del proprio dicastero.

Ora che è stato presentato il bilancio preventivo 2024 di Palazzo Chigi, però, scopriamo che i costi dello staff della premier Giorgia Meloni, anziché diminuire, sono aumentati. Anzi, con la destra al governo le spese per gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio hanno toccato il loro picco massimo nella storia della Repubblica.

Il Governo prova a camuffare i conti e a nascondere l’aumento, ma i numeri parlano chiaro, come sottolinea anche il quotidiano Domani.

Per il 2024 Palazzo Chigi prevede spese per lo staff pari a 21,28 milioni di euro. Ebbene, con Mario Draghi la cifra massima fu di 18,8 milioni, con Giuseppe Conte non si superarono mai i 16,8 milioni all’anno, mentre con Paolo Gentiloni ci ci fermò sotto i 16 milioni. Meloni spende poi ben 9 milioni di euro in più di Matteo Renzi, che per il 2016 – suo ultimo anno da premier – preventivò una spesa di 12,1 milioni.

Nella nota preliminare allegata al bilancio 2024, il Governo Meloni parla di “un modesto incremento di 305.116 euro”. E in effetti rispetto allo scorso anno l’incremento è questo. Ma “l’inghippo” risale proprio all’anno scorso.

Nel bilancio 2023 la destra aveva previsto una spesa di 20,9 milioni di euro, ovvero 2 milioni in più rispetto al 2022. L’esecutivo si giustificò col fatto che si era appena insediato e disse di essersi basato sui costi di chi l’aveva preceduto: “Le previsioni per il finanziamento delle spese di personale nelle strutture di diretta collaborazione delle autorità politiche, stante il recente insediamento della nuova compagine governativa, sono state effettuate considerando la spesa teorica prevista per le strutture di diretta collaborazione del Governo Draghi”, si legge nella nota del 2023.

Ma, se era solo colpa del Governo Draghi, allora quest’anno le spese per lo staff avrebbero dovuto ridursi. E invece sono aumentate ulteriormente, sebbene solo di 300mila euro.

I numeri ci dicono che con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi i costi per lo staff della premier sono lievitati più che mai. Altro che spending review.

Di seguito il dettaglio, anno per anno, delle spese per gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio:

2016: 12.188.317 euro

2017: 14.170.687 euro

2018: 15.946.317 euro

2019: 16.812.797 euro

2020: 16.795.800 euro

2021: 16.762.679 euro

2022: 18.870.291 euro

2023: 20.977.164 euro

2024: 21.282.280 euro

