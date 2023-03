Meloni: “Sui migranti la nostra coscienza è a posto, Italia calunniata per fini politici”. Primo faccia a faccia con Schlein

Per la prima volta da quando è presidente del Consiglio, Giorgia Meloni risponde al Question Time della Camera: i banchi del governo sono al completo, l’Aula è piena, sono presenti anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. Sui migranti, rispondendo a un’interrogazione del segretario di +Europa Riccardo Magi, la premier accusa: “Per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l’Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità”. Un discorso in cui Meloni ribadisce un concetto già espresso in precedenza a margine del Consiglio dei ministri di Cutro: “La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non dice una parola sulle responsabilità degli scafisti possa dire lo stesso”.

Il discorso vira poi sulle fonti di energia e sull’uso del nucleare, sollecitato dal deputato di Avs Angelo Bonelli: “Non siamo pericolosi negazionisti climatici. Riteniamo che nel rispetto degli impegni presi sul clima bisogna mantenere un approccio pragmatico e non ideologico”. La premier ha spiegato: “Stiamo attivando una cabina di regia, il governo considera il gas naturale come vettore necessario a mantenere l’autonomia del nostro Paese e come perno del progetto strategico di diventare l’hub enertegico sul Mediterraneo. Dobbiamo essere pionieri sulle tecnologie innovative”. In riferimento alla direttiva dell’Ue sulle case green: “Con il voto di ieri il Parlamento europeo ha ritenuto di inasprire ulteriormente il testo iniziale e questa scelta, che noi consideriamo irragionevole, che consideriamo mossa da un approccio ideologico, impone al governo di continuare a battersi per difendere gli interessi dei cittadini e della Nazione”. “L’Italia condivide gli obiettivi della transizione verde e quella digitale – ha aggiunto – ma la stessa parola transizione presuppone un percorso graduale, non si puo’ assecondare un processo che sull’altare della decarbonizzazione ci conduce dritti alla deindustrializzazione

Ancora poi sul Mes: “L’Italia, finché ci sarà un governo guidato dalla sottoscritta, non potrebbe mai accedervi. Gli strumenti si giudicano in relazione alla loro efficacia, e in un determinato contesto. Questa è la ragione per cui lo scorso novembre questo governo ha ricevuto dal parlamento un mandato non ad aspettare la Germania, ma a non ratificare” la riforma del Mes “in assenza di un quadro chiaro europeo in materia bancaria”.