Meloni alla kermesse di Vox: “Non siamo mostri né populisti, siamo realisti. Viva l’Europa dei patrioti”

Meloni alla kermesse di Vox: “Non siamo mostri, viva l’Europa dei patrioti”

“Non siamo mostri, viva l’Europa dei patrioti”: lo ha dichiarato la premier in pectore Giorgia Meloni intervenendo con un messaggio registrato a Viva 22, la kermesse di Vox in corso a Madrid.

“Quando accusavamo l’Unione europea di occuparsi di tematiche secondarie eravamo realisti e non populisti” ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo bisogno di un’Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio”.

Giorgia Meloni, poi, ha spiegato perché non ha potuto partecipare di persona alla kermesse di Vox: “La vittoria ci ha portato gioia ma grande responsabilità. In alcuni giorni abbiamo la possibilità di formare un governo”.

“Spero che in Spagna come in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra” ha aggiunto la futura presidente del Consiglio, che ha anche parlato della guerra in Ucraina: “La situazione è grave dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia”.

“Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, viva Spagna, viva l’Europa dei patrioti” ha quindi concluso Giorgia Meloni.