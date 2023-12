Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: “L’Italia è la nostra azienda di famiglia”

“L’Italia è la nostra azienda di famiglia e le persone che lavorano con questa consapevolezza nelle istituzioni della Repubblica sono quelle che fanno la differenza”. Queste le parole della premier Giorgia Meloni in videocollegamento con i dipendenti di Palazzo Chigi nella cerimonia per gli auguri di Natale, ringraziandoli per il “lavoro straordinario” e ricordando che “siamo tutti funzionari dell’Italia”.

“Una delle cose alle quali tenevo di più era avere questa occasione con voi, banalmente per dirvi quanto sia fiera di voi del vostro lavoro o quanto sia consapevole della mole dei ritmi in di lavoro che vi state caricando per cercare di dare all’Italia le risposte che attende perché noi ci stiamo caricando questa responsabilità probabilmente nel peggiore dei contesti possibili e nessuno potrebbe farcela da solo – ha spiegato la premier -, certamente non potrei farcela da sola io, se non avessi attorno persone che ce la mettono tutta, che svolgono il loro lavoro con determinazione, con l’amore che ci metterebbero se lavorassero nella loro azienda di famiglia. Perché la verità è che l’Italia è la nostra azienda di famiglia e le persone che lavorano con questa consapevolezza nelle istituzioni della Repubblica sono quelle che fanno la differenza”.