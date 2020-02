Meloni: bambini migranti scudi umani per favorire trafficanti

“I bambini migranti sono scudi umani per favorire trafficanti”, lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della trasmissione di La7, Piazza Pulita. Intervistata da Corrado Formigli sulla proposta di Fratelli d’Italia di istituire un blocco navale per le navi Ong, Meloni ha difeso l’idea secondo cui i migranti non dovrebbero partire dalla Libia, perché le partenze favoriscono il traffico di esseri umani.

Nella sua domanda, Formigli aveva fatto notare alla leader di Fratelli d’Italia che, in quanto madre, avrebbe dovuto provare una certa empatia per i bambini innocenti che cercano di ottenere un futuro migliore in Europa.

Nel corso del programma, la leader di Fratelli d’Italia ha anche commentato il tema delle assegnazioni degli alloggi popolari.

“A casa mia, tra un nomade che può andare a lavorare e un disabile che non può farlo, ha più diritto il disabile”, ha detto Meloni.

“Se ci sono dei criteri ingiusti, si creano delle bombe scoiali. Bisogna immaginare criteri giusti non su base di etnia, ma a parità di condizioni: chi è residente da più tempo ha più diritto a un alloggio rispetto a chi c’è da meno tempo. Parliamo sia di italiani che di immigrati regolari”, ha continuato.

