Giulio Gambino intervista il leader delle sardine Mattia Santori | L’ANTEPRIMA

Giulio Gambino intervista Mattia Santori: l’anteprima

Mattia Santori ha 32 anni ed è l’ideatore del movimento delle sardine, che il 14 novembre ha riunito in piazza Maggiore a Bologna 15mila persone mentre Salvini inaugurava la campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna al PalaDozza.

Il direttore di TPI Giulio Gambino lo ha incontrato e intervistato nel cuore di Bologna, nello storico ristorante “Balotta“.

Un dialogo in cui Mattia Santori e Giulio Gambino, entrambi classe 87, hanno parlato di sardine, politica, attualità, della natura del movimento e di come il cristianesimo e il cattolicesimo siano stati fonte d’ispirazione per lui e gli altri organizzatori. Nell’intervista anche tante sorprese, annunci, e alcune novità, tra cui un’accusa forte a Salvini.

Mercoledì 27 novembre la video intervista di Giulio Gambino a Mattia Santori in esclusiva su TPI.

