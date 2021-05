Sembrava ormai prossimo il matrimonio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, e invece a smentire le voci che circolano da un po’ ci ha pensato lo stesso leader della Lega. Un tema, quello dei matrimoni, che torna d’attualità dopo che con il nuovo decreto c’è stato il via libera alla ripresa delle cerimonie a partire dal prossimo 15 giugno. “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”, ha risposto in merito Salvini durante la sua ospitata a Zona bianca su Rete 4.

I due sono fidanzati da due anni, dopo la rottura del leader del Carroccio con la conduttrice Elisa Isoardi. Francesca Verdini, 28 anni, da poco laureata in Economia e Direzione delle Imprese alla Luiss di Roma, è figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlusconi. Salvini e consorte sono stati paparazzati insieme per la prima volta nel 2019, l’ufficialità della loro relazione è arrivata qualche mese dopo durante la première di Dumbo. Lei per il momento esclude un suo ingresso in politica, il suo sogno infatti è quello di fare il cinema come produttrice. Salvini, prima della relazione durata cinque anni con Isoardi, è già stato sposato, una prima volta nel 2003 con la giornalista Fabrizia Ieluzzi, dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Federico. Ha poi avuto una storia importante con l’avvocato Giulia Martinelli da cui è nata Mirta.