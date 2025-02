Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha chiesto di assegnare al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il premio Nobel per la Pace per il suo impegno nei negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina e nel mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

“L’elezione di Trump cambia tutto. Chi lo critica o rosica o non capisce”, ha detto oggi il leader della Lega a margine di una visita a Genova, commentando le dichiarazioni contro l’attuale inquilino della Casa bianca di Marina Berlusconi, che in un’intervista a Il Foglio aveva definito “atti di bullismo” le ultime mosse del magnate repubblicano. “Io penso che il nemico non sia Trump, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni”, ha aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture. “Se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi Arabi, gli diamo il Nobel per la Pace, altro che ‘bullismo’”.

“Spero davvero che il Paese che è sempre stato il principale garante dell’Occidente non abbia ora un presidente che ambisce a diventare lui il ‘rottamatore’ dell’Occidente stesso, demolendo così tutto quello che l’America è stata negli ultimi ottant’anni”, aveva detto al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, la presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori ed erede del padre del centrodestra italiano. “Molte delle sue prime mosse, purtroppo, assomigliano ad atti di bullismo politico, in cui gli Stati Uniti si pongono come il solo e incontrastato numero uno, mentre gli alleati vengono trattati come paesi-satellite”.

“Il problema non sono i dazi di Trump ma alcune scelte suicide dettate da Bruxelles che vanno riviste al più presto”, ha aggiunto Salvini, riferendosi alle misure intraprese dalla Casa bianca, che colpiscono anche l’Europa e l’Italia, e alle politiche comunitarie degli ultimi anni. “Il Green Deal europeo è una follia, un controsenso economico, industriale e ambientale che distrugge il lavoro, mette in ginocchio l’intera economia Ue e non aiuta l’ambiente”.