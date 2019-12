Salvini: “Checco Zalone senatore a vita”

“Viva Checco Zalone, lo voglio senatore a vita. Non qualche ‘reperto'”, lo ha detto Matteo Salvini durante un incontro pubblico con i sostenitori Lega domenica 22 dicembre a Chieti.

Salvini ha commentato così le critiche ricevute da Checco Zalone sulla canzone “Immigrato“, presentata per lanciare il nuovo film in uscita a gennaio 2020, “Tolo Tolo”.

Molti personaggi dello spettacolo, tra cui Heather Parisi, hanno attaccato l’attore pugliese per i contenuti dissacranti della canzone, che gioca con gli stereotipi sui migranti come Zalone ha già fatto in passato con altri cliché o temi caldi del dibattito italiano, dalle coppie gay al divario nord-sud.

“Checco Zalone non è abbastanza radical chic. Per qualcuno puoi far musica solo se sei di sinistra, puoi fare teatro, fare poesia, insegnare all’università vogllio libertà e merito nelle università italiane devono insegnare quelli bravi non gli amici degli amici o quelli con la Repubblica o il Fatto Quotidiano sotto il braccio”, ha affermato Salvini.

Annunciando di volere il comico “senatore a vita”, l’ex premier ha contraddetto la sua posizione sulla carica che, come ripetuto più volte, vorrebbe abolire.

Proprio sabato 21 dicembre, in occasione del Congresso Lega a Milano, Salvini ha detto: “Quando andiamo al governo modifichiamo la Carta e cancelliamo i senatori a vita”.

