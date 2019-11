Salvini rifiuta il bacio di un giornalista

“E no, amico mio un bacio in bocca proprio no, che schifo! E non perché sei nero… Io ho altri gusti”. Lo ha detto Matteo Salvini a un giornalista nero de Le Iene che lo ha inseguito fuori Montecitorio, dove il leader Lega ha partecipato a una conferenza stampa e incontrato i giornalisti per rilasciare alcune dichiarazioni su Ilva.

Il cronista con in mano un microfono con su scritto “Africa news” (si scoprirà dopo che lavora per le Iene) inizia ad intervistare il leader della Lega che risponde sottraendosi però alla richiesta di un bacio: “Non bacerei nemmeno quello lì”, dice Salvini indicando un altro cronista, “i miei gusti sono differenti”.

Salvini, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna, si sta preparando a un evento che avrà luogo nella capitale giovedì 28 novembre, “Matteo Salvini per Roma”, in cui inizierà la sua battaglia per la conquista di Roma.

