Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto su quanto accaduto ieri a Pisa e Firenze, dove i cortei pro Palestina erano stati manganellati dalle forze dell’ordine: secondo una nota del Quirinale il capo dello Stato ha sentito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, precisando che “con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”.

“Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”, si legge nella nota dell’ufficio stampa del Quirinale. “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”.

La polizia della polizia ha caricato ieri i dimostranti presenti ai cortei pro Palestina a Firenze e a Pisa. Nel capoluogo toscano gli agenti si sono scontrati con i manifestanti nei pressi del consolato americano. Il corteo, formato da studenti e membri dei sindacati di base e della comunità palestinese, era partito da piazza Santissima Annunziata sfilando per il centro, per poi proseguire sul Lungarno verso la rappresentanza diplomatica Usa. A poche decine di metri era presente lo sbarramento delle forze dell’ordine, che poco dopo hanno caricato i manifestanti. Il corteo è poi tornato a piazza Ognissanti per gli interventi finali.

Anche a Pisa la polizia ha caricato il corteo studentesco pro-Palestina: i poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi a piazza dei Cavalieri hanno caricato gli studenti, per lo più minorenni, che stavo cercando di oltrepassare lo sbarramento. Le scene viste nelle due città avevano scatenato una serie di polemiche politiche, facendo gridare l’opposizione al pericolo di autoritarismo.