Marta Fascina sfrattata da Arcore: “Deve lasciare Villa San Martino entro tre mesi”

Marta Fascina via da Arcore. L’onorevole di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi dovrà lasciare Villa San Martino entro 90 giorni. L’indiscrezione lanciata ieri da Dagospia trova conferma, secondo Repubblica, in “ambienti importanti di Forza Italia”. Dopo la morte dell’ex premier, dunque, si apre un nuovo importante capitolo, anche dal punto di vista politico.

“Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza”, è il ragionamento attribuito a un alto dirigente del partito. “I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere. E, nel partito, Marta non si deve meravigliare se trova davanti un clima non esattamente collaborativo”.

Intanto secondo alcuni esperti il lascito del Cavaliere alla sua compagna da 100 milioni di euro potrebbe essere nullo. Ma i figli sarebbero comunque intenzionati a rispettare le volontà paterne. In cambio però vogliono che Fascina non accampi richieste esagerate e sia rispettosa della famiglia. Villa San Martino, dove riposano le ceneri di Berlusconi, deve dunque rimanere in mano alla famiglia. Per questo sia Marta che il padre Orazio, secondo le intenzioni dei figli, dovrebbero lasciarla senza discussioni.