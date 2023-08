Marta Fascina rompe il silenzio, la dedica d’amore a Berlusconi: “Per raggiungerti ci vorrebbero le ali”

Marta Fascina e la dedica a Berlusconi: “Mi manchi amore mio”

Marta Fascina rompe il silenzio dopo la morte di Silvio Berlusconi con una dedica d’amore postata sul suo profilo Whatsapp e divenuta in breve tempo virale sul web.

“Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque…. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!” ha scritto la deputata di Forza Italia.

Il messaggio, scritto su uno sfondo viola e condito da cuori spezzati e smiles tristi. è stato messo su TikTok dall’utente Francescafranci57.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi sono stati insieme per circa tre anni: dal 2020 fino alla scomparsa dell’ex presidente del Consiglio avvenuta lo scorso 12 giugno.