Malumore in Forza Italia per le continue assenze di Marta Fascina

In Forza Italia c’è malumore nei confronti dell’onorevole Marta Fascina per le due continue assenze a Montecitorio, oltre che agli ultimi eventi organizzati dal partito. Lo riporta il quotidiano Repubblica, secondo cui a irritare i forzisti è in particolare lo “scudo” sulle assenze di cui Fascina sta godendo da mesi.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi sta usufruendo di un pacchetto di giustificazioni che la solleva da una decurtazione sulla busta paga da deputata pari a 206 euro per ogni seduta parlamentare saltata.

Lo scudo riservato a Fascina, sottolinea Repubblica, impedisce di beneficiarne ad altri onorevoli di Forza Italia, che dovendo assentarsi da Montecitorio per impegni nei propri collegi elettorali si trovano a dover rinunciare a una parte del loro stipendio.

Il malessere all’interno del partito serpeggia ancor più dopo che la “vedova” di Berlusconi ha disertato anche il recente congresso nazionale in cui è stato Antonio Tajani è stato eletto formalmente segretario.

In Forza Italia, almeno per il momento, nessuno manifesta esplicitamente il proprio dissenso, ma sembra che sia diffusa l’idea secondo cui sarebbe opportuno non confermare Fascina nell’incarico da segretaria della Commissione Difesa della Camera.

Si tratterebbe di un segnale, un avvertimento, per mettere fine alle continue assenze – impunite – dell’ex dama del Cavaliere.

