Sequestrati 10,8 milioni di euro a Marcello Dell’Utri

I magistrati di Firenze hanno disposto un sequestro preventivo da oltre 10,8 milioni di euro nei confronti di Marcello Dell’Utri, ex braccio destro di Silvio Berlusconi ed ex senatore di Forza Italia, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il sequestro è stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura: secondo i magistrati Dell’Utri ha violato la Legge Rognoni Latorre, che impone ai condannati per reati di mafia di comunicare, nei dieci anni successivi alla sentenza definitiva, qualsiasi cambiamento nel patrimonio che superi i 10.333 euro.

Da quando, nel 2014, la sua condanna è passata in giudicato, l’ex collaboratore di Berlusconi avrebbe omesso di comunicare una variazione di reddito di oltre 42 milioni di euro, somme in gran parte riconducibili a versamenti effettuati dall’ex premier, che alla sua morte gli ha anche lasciato in eredità circa 30 milioni di euro.

Il sequestro a carico di Dell’Utri si inserisce nell’ambito della più ampia inchiesta sui mandanti esterni delle stragi di mafia del biennio 1993-1994, inchiesta in cui l’ex senatore 82enne figura tra gli indagati.

