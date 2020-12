Manovra, il governo incassa la fiducia alla Camera. Il voto finale il 27 dicembre

Il governo incassa la fiducia sulla manovra economica in Aula alla Camera. A votare a favore sono stati 314 deputati, mentre i voti contrari sono stati 230. L’esecutivo aveva posto stamattina la questione di fiducia sull’articolo 1 del disegno di legge n. 2790-bis – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Dopo il via libera alla fiducia posta dal governo, l’Aula della Camera è passata all’esame degli articoli da 2 a 20 della manovra e delle relative proposte emendative e ha concluso le votazioni. L’esame del provvedimento riprenderà nella seduta di domenica 27 dicembre, a partire dalle 10, e in serata avrà luogo la votazione finale. Poi il testo passerà al Senato.

Il provvedimento è tornato in Aula dopo il via libera della commissione Bilancio alle modifiche legate ai rilievi della Ragioneria dello Stato. I nuovi emendamenti permettono, come riporta l’Ansa, di mantenere l’esonero dell’Iva su vaccini e tamponi e le norme a tutela degli esodati.

