Il Governo Conte bis è chiamato a stringere sulla manovra economica. Entro venerdì 27 settembre l’esecutivo deve presentare la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), passaggio fondamentale nell’iter verso la Legge di Bilancio 2020. I temi principali sul tavolo sono: stop all’aumento dell’Iva, taglio del cuneo fiscale, salario minimo, asili nido gratis e nuove misure per l’Ambiente. Ecco le ultime news di oggi, mercoledì 25 settembre, aggiornate in tempo reale.

Il viceministro Misiani: “Prima di tutto stop aumento Iva”

Il “punto di partenza” della prossima manovra economica è la sterilizzazione dell’aumento dell’Iva. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, durante l’audizione di ieri alla Camera. “La clausola di salvaguardia Iva da 23,1 miliardi per il 2020 e da 28,8 per il 2021 è il punto di partenza per la definizione della prossima manovra di Bilancio”, ha dichiarato.

Nel suo intervento Misiani non si è addentrato nel dettaglio delle misure simbolo della manovra economica (su tutte il taglio del cuneo fiscale e il salario minimo orario). Il viceministro ha parlato invece di spending review, commentando il risparmio da 1,3 miliardi di euro ottenuto nel 2018. “Non è vero che non si possa fare una seria e rigorosa revisione della spesa nel nostro Paese”, ha sottolineato. “C’è tanto da fare, però credo che sia un numero incoraggiante per il Governo e il Parlamento. Negli ultimi anni c’è stato un contenimento nella dinamica della spesa pubblica”.

