Un nuovo accordo commerciale tra il Movimento Cinque Stelle e Beppe Grillo. Un contratto da un valore compreso tra i 200 mila e i 300 mila euro, che finiranno nelle “tasche” di Grillo, il quale, tra le altre cose, pubblicherà sul blog gli interventi degli esponenti più di spicco del partito. Una tregua, quindi, tra il fondatore del Movimento e il suo attuale leader, Giuseppe Conte. L’obiettivo, dichiarato in una nota, è quello di supportare il M5s “nella comunicazione, con l’ideazione di campagne, promozione di strategie digitali, produzione video, organizzazione eventi, produzione di materiali audiovisivi per attività didattica della Scuola di formazione del Movimento, campagne elettorali e varie iniziative politiche”. Tra gli obiettivi sono presenti “anche la promozione delle attività del Movimento all’estero attraverso la partecipazione a convegni, giornate di studio, incontri con personalità scientifiche e istituzionali”.

L’accordo ha suscitato diversi malumori tra i pentastellati, divisi non solo dall’elevato costo dell’accordo, che verrà finanziato mediante i rimborsi interni dei parlamentari, ma anche per la “linea” che le attività promozionali e sul ruolo che ricoprirà, di fatto, da Grillo stesso. A pagare sarà direttamente il Movimento, oggi partito a tutti gli effetti. Nell’annuncio ufficiale però non si parla di cifre.