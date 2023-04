Luciana Castellina (Arci) in vista del 25 aprile: “Governo Meloni apertamente fascista, La Russa dice bestialità”

Il governo Meloni è “apertamente fascista” e il presidente del Senato Ignazio La Russa è “un poveraccio” che dice “bestialità”: non le manda a dire Luciana Castellina, 93enne presidente onoraria dell’Arci, l’Associazione ragazzi comunisti italiani, in vista delle celebrazioni per il 25 aprile. “Questa volta è speciale – dice in un’intervista a La Stampa – per la prima volta lo celebriamo con un governo apertamente fascista. E lo dicono loro, non noi”.

Dopo aver liquidato la seconda carica dello stato parla della premier: “Meloni è più intelligente. Preferisce liquidare il discorso dicendo che sono cose del passato e che è ora di parlare di altro”. Sulla Costituzione antifascista aggiunge: “Su La Russa e gli altri dico soltanto: peggio per loro. Mi stupisce, invece, che ci siano giovani che hanno votato per FdI. Vorrei capire che idea hanno del fascismo e dell’antifascismo. Forse abbiamo fatto poco per farglielo capire. Mi chiedo poi come si possa comprendere la differenza tra fascismo e quello che non è fascismo se viviamo in una brutta società che rincorre le armi, non colma le disuguaglianze, non combatte la miseria. Il fascismo si combatte con i contenuti, bisogna essere coerenti”.

Castellina appoggia le parole di Fini, che ha chiesto a Meloni di rinnegare esplicitamente il fascismo: “C’è da chiedersi se, quando ha fondato An, pensa di aver fatto abbastanza per far capire ai suoi quello che lui dice”.