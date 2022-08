Loredana Bertè contro Giorgia Meloni: “Rimuova la fiamma dal simbolo del suo partito e si vergogni”

“Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili. Lei la rimuove, ha capito?”. Con queste parole Loredana Bertè ha chiesto a Giorgia Meloni di rimuovere la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia, come già aveva fatto Liliana Segre, che ha vissuto in prima persona gli orrori dell’Olocausto. “Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi – ha proseguito la cantante tramite i suoi canali social -. Lei si deve vergognare! Si vergogni, signora Meloni. Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”.