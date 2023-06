“I gay? Li tratto come qualsiasi altra persona normodotata … Ho più amici gay che normali”. Queste frasi, che stanno diventando virali in un video sui social, sono state pronunciate durante il consiglio del Comune di Lissone. A dirle la consigliera di Fratelli d’Italia, Felicia Grazia Scaffidi. L’intervento, che ha scatenato le proteste dell’opposizione, risale allo scorso 22 giugno, durante la discussione di una mozione che chiedeva l’adesione alla carta della Re.a.dy, la “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere“. A proporla in aula la minoranza di Vivi Lissone. La mozione è stata bocciata.

