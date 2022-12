Minacce online, Liliana Segre denuncia anche Chef Rubio

C’è anche Chef Rubio tra le 24 persone che la senatrice a vita Liliana Segre ha denunciato per le minacce online subite negli ultimi anni.

Ne dà notizia La Stampa, secondo cui il nome del cuoco Gabriele Rubini è uno di quelli segnalati per l’apertura dell’inchiesta.

La reduce della Shoah aveva comunicato la sua intenzione di denunciare gli odiatori online lo scorso novembre durante il Forum nazionale delle donne ebree d’Italia.

“Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano. Ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni” aveva dichiarato Liliana Segre.

Chef Rubio nel 2019 era stato denunciato per istigazione all’odio razziale per un tweet in cui definiva “abominevole” lo Stato di Israele.