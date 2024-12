Per il quotidiano Libero di Mario Sechi, “Mussolini è l’uomo dell’anno 2024”

Il quotidiano Libero, fondato da Vittorio Feltri, diretto da Mario Sechi e di proprietà della famiglia Angelucci, ha dedicato la prima pagina di oggi, martedì 31 dicembre 2024, a Benito Mussolini, definendolo “Uomo dell’anno”.

“È LUI L’UOMO DELL’ANNO”, ha titolato Sechi, riecheggiando una prima pagina simile pubblicata nel 2017 dal quotidiano Il Tempo, diretto allora da Gian Marco Chiocci. “Perché Benito Mussolini 80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l’ossessione della sinistra”, prosegue Libero, che l’anno scorso scelse invece Giorgia Meloni, definita anche lei – non senza polemiche – “Uomo dell’anno”. “Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film, con un solo protagonista: il Duce. Così un fantasma continua a dominare la politica e la cultura italiana. Grazie ai compagni che sbagliano”.

“Siamo andati avanti a discutere per tutto dicembre, alla ricerca del campione, fino all’altro ieri, quando mentre già scorrevano i titoli di coda del 2024, è apparso chiaro a noi tutti quel che avevamo sotto il naso fin dal principio: è passato un altro anno di surreali polemiche della sinistra sul ritorno del fascismo e sul fantasma di Benito Mussolini a Palazzo Chigi. Dunque… l’uomo dell’anno…è Lui”, scrive Sechi nel suo editoriale, rivelando di essere rimasto indeciso fino all’ultimo tra Trump, Musk e Milei. “Quando l’ossessione è più forte della ragione, l’intellettuale esce dal vernissage e vede spuntare i segni della dittatura in ogni angolo. […] Giulio Andreotti disse che ‘le iscrizioni all’antifascismo sono chiuse da tempo’, la sinistra in camicia nera le ha riaperte. Buon anno”.

“A quanto pare la nostra prima pagina ha creato non poco dibattito proprio nell’agorà dei social con più di 6500 post dedicati a #Mussolini”, esulta la versione online del quotidiano. Ma le polemiche non sono mancate. “Grottesco e disgustoso: Libero, un giornale di propaganda italiano di destra per l’estrema destra, curato dall’ex portavoce del Primo Ministro Meloni, ha oggi nominato il dittatore fascista Benito Mussolini come Uomo dell’anno”, ha commentato, ad esempio, sui social Alan Friedman.