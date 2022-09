Letta: “Salvini contro le sanzioni alla Russia? Putin non l’avrebbe detta meglio”

“Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”. Così Enrico Letta, ha risposto su Twitter a Matteo Salvini, tornato ad attaccare le sanzioni imposte contro la Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina.

“Le sanzioni stanno funzionando? No”, aveva detto il segretario della Lega in un tweet, in cui chiedeva ancora all’Unione Europea di ripensare la propria strategia “per salvare posti di lavoro e imprese in Italia. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio”, ha detto l’ex ministro dell’Interno.

Ieri Letta aveva denunciato le “ipocrisie trasversali” sull’Ucraina, ribadendo che il Partito democratico da lui guidato si colloca “dal lato della resistenza, dal lato di Zelensky, dal lato dello stato di diritto e della libertà”. In un’intervista con Il Foglio, Letta ha puntato il dito contro chi “tende a dimenticare” la guerra in Ucraina e chi vorrebbe “che gli altri la dimenticassero, per mettere in ombra anche le proprie contiguità con Putin”.