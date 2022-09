“Forza Pisa, Livorno m….”: bufera su Letta per la frase alla Festa dell’Unità

“Forza Pisa, Livorno m…”: la frase pronunciata da Enrico Letta a margine della festa dell’Unità ha scatenato le polemiche del centrosinistra, soprattutto di coloro che a Livorno non hanno apprezzato la battuta goliardica del segretario pisano. “Questo il pensiero del segretario Pd sulla nostra città: Livorno m…”, ha fatto notare Potere al Popolo sui social. Una frase da tifoseria e rivalità tra campanili che in campagna elettorale, però, è suonata piuttosto come una gaffe di cattivo gusto, anche considerando il ruolo che il capoluogo toscano gioca in queste elezioni: una delle poche roccaforti considerate rosse in un’Italia tinta di blu.

“La Toscana è l’ultima roccaforte da cui può uscire qualche parlamentare dem eletto con l’uninominale, a parte forse l’Emilia e le grandi città. Letta sta facendo davvero del suo meglio per regalare il “cappotto” alle destre. Imperdonabile”, ha osservato un utente sui social. “Livorno è una delle poche città che ti rimane…Pisa è leghista…”, ha osservato qualcun altro.

“Quella di Letta è stata probabilmente una battuta in un clima di goliardia pisana, nulla di offensivo negli intenti. Solo che in un momento del genere, particolarmente teso per la città di Livorno dal punto di vista sociale, per di più con un grande sforzo che il Pd nazionale si aspetta proprio da noi a Livorno alle elezioni, una battuta del genere un segretario se la doveva risparmiare” ha raccontato un dirigente dem livornese a Repubblica. Tanto che Letta, alla fine, si è trovato costretto a rivolgere un messaggio di complimenti al sindaco Luca Salvetti: “A Livorno abbiamo dimostrato, nel 2019, che il Pd e il centrosinistra sanno convincere i cittadini e quindi tornare a vincere”. Ora può solo sperare che la sua frase non gli sia costata la vittoria.