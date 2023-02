“Ma la Schlein è trans?”: l’attacco di Carlo Taormina alla nuova segretaria del Pd

Elly Schlein (qui il profilo) ha vinto le primarie del Pd diventando la nuova segretaria del Partito Democratico: l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna ha stravolto i pronostici ribaltando i risultati dei circoli, nei quali aveva trionfato lo sfidante Stefano Bonaccini, diventando così la più giovane segretaria del Pd di sempre. Ma sui social questa novità non piace proprio a tutti.

Su Twitter nel giro di poche ore è finito infatti in tendenza l’hashtag #pippofranco: nel gioco poco divertente la Schlein avrebbe una certa somiglianza con l’attore ex Bagaglino. E in tanti sui social hanno iniziato a far girare vari fotomontaggi – prodotti con più o meno accuratezza – retwittati e ricondivisi da centinaia di utenti, evidentemente convinti che il paragone faccia ridere.

Tra gli attacchi più bassi quello di Carlo Taormina, avvocato e volto tv, che scrive: “Ma la Schlein è trans?”.



Un attacco che non ha nulla a che vedere con i temi politici e che, seppur in forma di domanda, va a colpire l’aspetto profondamente personale: l’orientamento sessuale.