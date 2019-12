Lady Papeete tra i possibili candidati della Lega alle regionali in Emilia-Romagna

Lady Papeete tra i possibili candidati alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna. Jenny Incorvaia, la moglie del titolare dello stabilimento balneare di Milano Marittima – Papeete Beach – Massimo Casanova, secondo quanto riferisce il Corriere di Bologna potrebbe infatti essere inserita da Matteo Salvini in lizza-Carroccio per il futuro appuntamento elettorale emiliano.

“Visto che squadra che vince non si cambia, la prossima estate tornerò al Papeete“, sono state le parole del segretario della Lega giovedì scorso a Ravenna ed è altamente probabile che lo faccia davvero, visto il forte legame con i suoi gestori. Il 49enne Casanova, attualmente eurodeputato della Lega, era stato candidato dal partito guidato dall’ex ministro degli Interni in Puglia, regione dove era riuscito ad ottenere 65mila preferenze. Proprio in quella Puglia dove, come spiegato dal Corriere, i gestori dello stabilimento (in cui la scorsa estate il Capitano è stato ripreso mentre cantava l’inno di Mameli “remixato” contornato da cubiste e cocktail) hanno una casa ai piedi del Gargano. Si tratta di una tenuta di 600 ettari che è stata nel mirino della Guardia di Finanza per presunti abusi edilizi e nella quale Matteo Salvini è stato ospite per un paio di giorni prima delle elezioni regionali abruzzesi.

Chi è l’inventore del Papeete Beach, l’amico di Salvini eletto al Parlamento europeo con la Lega

“Nel 1988 avevo diciotto anni e Umberto Bossi voleva fare un incontro qui in Romagna. Ma, terra rossissima, nessuno gli dava la sala. Ho convinto mia madre a mettergli a disposizione il nostro albergo. Ho ascoltato l’Umberto e ho votato Lega”, ha raccontato Casanova ricordando la sua adesione al Carroccio. E ora, dopo che lui è entrato a far parte dell’entourage del partito di Via Bellerio, potrebbe toccare a sua moglie Jenny: quello che sappiamo della Incorvaia è che ha un passato atletico e che negli anni Novanta ha partecipato a diverse competizioni, nazionali ed europee, di ballo boogie woogi. Molto attaccata al suo compagno, al quale dà molto sostegno e con il quale condivide le amicizie, la Incorvaia è inoltre apparsa in alcuni selfie con la ex fidanzata di Salvini Elisa Isoardi.

