La Festa della Repubblica tra fine del lockdown e inizio della politica: intervista a Giulio Gambino

Martedì 2 giugno 2020, il direttore di TPI.it Giulio Gambino ha dialogato con Vincent Russo, ideatore e animatore del podcast STRAMP!, di Fake news, giornalismo e infodemia. Nella 34esima puntata del podcast, dal titolo “1 generale, 2 colonnelli”, andata in onda sulla piattaforma Anchor, si è parlato inoltre dei movimenti che hanno agitato le piazze di Roma proprio durante le celebrazioni del 74esimo anniversario della Repubblica italiana, dal corteo del centro destra al movimento dei gilet arancioni “anti Covid” in Piazza del Popolo, guidato dall’ex generale Antonio Pappalardo. Ma anche delle recenti dichiarazioni del primario del San Raffaele di Milano, Antonio Zangrillo, il quale ha affermato che il Coronavirus “é clinicamente morto”.

“Zangrillo insieme a Clementi e altri dicono che questo virus non è così potente come lo hanno descritto molti, ma il virologo non è nuovo a questo tipo di esternazioni, comunica in modo superficiale da diverso tempo. Credo che quella raccontata da Zangrillo fosse la realtà, ma non bisogna parlarne così, perché quel virus ha ucciso 33mila persone”, ha detto Gambino. E sulla diffusione di Fake news il direttore di TPI.it ha affermato: “Sicuramente sono un problema, ma parlarne esaspera il problema stesso. E spesso vengono rese anche più note da chi ne fa il debunking“.

STRAMP! intervista Giulio Gambino: la puntata integrale



