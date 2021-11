Inchiesta Fondazione Open, Calenda: “Contro Renzi barbarie”

Il leader di Italia Viva non ha mancato di controbattere: “L’ex premier Giuseppe Conte attacca con violenza me e Italia Viva sulla revoca delle Autostrade. Egli sostiene che per la mia attività di speaker con alcuni fondi di investimento – tra cui 21 Invest – non avrei giudicato in serenità l’operato del Governo. L’illazione è squallida e dimostra come ormai Conte sia un uomo dominato dal rancore. Le sue frasi sono false come sarebbe facile dimostrare se solo accettasse un confronto tv cosa che ha paura di fare”, ha scritto su Facebook Matteo Renzi.