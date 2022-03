Guerra in Ucraina: Salvini replica al sindaco polacco | VIDEO

“Un maleducato”: così Matteo Salvini replica al sindaco polacco che nella giornata di mercoledì 9 marzo ha rifiutato di incontrarlo per parlare dell’emergenza causata dalla guerra in Ucraina.

In un video postato sul suo profilo Facebook, Salvini è tornato sull’argomento affermando: “Sono appena rientrato in albergo dopo una lunga giornata in Polonia fino ai confini con l’Ucraina”.

“Abbiamo incontrato parroci, volontari, bimbi, mamme, nonne, anche un sindaco un po’ maleducato. Portare una parola di pace vale anche qualche attacco, insulto e polemica”.

“Quello che mi stupisce – continua Matteo Salvini – anche in un clima di guerra con i morti veri e le bombe vere, con il tema della terza guerra mondiale che qualcuno paventa alle porte, ci sia qualcuno che in Italia, come ad esempio Renzi, riesce a fare polemica politica, riesce a buttarla in caciara, in casino”.

Dopo “l’incidente” con il sindaco polacco, infatti, Matteo Renzi aveva bollato gli appuntamenti del leader della Lega al confine con l’Ucraina come delle “pagliacciate”.

Nel corso del filmato, invece, Salvini ha rivendicato l’utilità della sua missione in Polonia: “Nel mio piccolissimo sto mettendo un mattoncino fra milioni di mattoncini. Se una cinquantina di bimbi con le loro mamme prenderanno un pullman direzione Italia, il mio cuore è colmo di gioia”.