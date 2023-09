Guerra in Ucraina, Crosetto: “Armi a Kiev, ma cercando la pace”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 557. Presto “potremo colpire obiettivi in Russia, fino a 1.500 km”, afferma il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov. Secondo indiscrezioni di stampa, gli Usa invieranno per la prima volta all’Ucraina le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito. La fondazione Nobel, dopo le proteste, revoca l’invito agli ambasciatori russo, iraniano e bielorusso per la cerimonia di premiazione. Kiev esulta: “Una vittoria dell’umanesimo”. Nella notte droni russi lanciati su tutto il territorio ucraino.

“Non mi pare che siamo vicini alla fine del conflitto. Vorrei che si aprisse una nuova stagione, nel corso della guerra, di tregua, se non di pace, ma all’ultima riunione dei ministri della Difesa della Ue a Toledo ho avuto l`impressione che siamo ancora molto lontani da una soluzione pacifica del conflitto”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista a La Stampa. L’Italia segue “due linee che devono marciare parallele: l’aiuto, anche militare, all’Ucraina, e il lavoro incessante per arrivare alla fine del conflitto. Un giorno spero che si possa raccontare tutto quello che l’Italia ha fatto e fa per una politica di pace e per arrivare alla pace”.