Grillini in guerra contro la prostituzione: il cliente rischia fino a 3 anni di galera

In carcere chi fa sesso con una prostituta. A proporlo, con un apposito disegno di legge, è la senatrice pentastellata Alessandra Maiorino, sostenuta da 20 colleghi del Movimento 5 Stelle e da due di Leu. Per l’esponente 5S la legge Merlin, che chiuse le case di tolleranza, è ormai insufficiente davanti a un fenomeno che alimenta la tratta di esseri umani e contribuisce anche alle differenze di genere.

Colpire solo gli sfruttatori non basta, per la Maiorino occorre puntare sul «modello nordico», introdotto in Svezia nel 1999, punendo pure i clienti. Proposta, per chi paga o promette denaro per compiere atti sessuali, una sanzione da 1.500 a 5mila euro e anche un ammonimento da parte del questore. E per chi è già ammonito ci ricasca, carcere da 6 mesi a 3 anni e una multa da 5mila a 15mila euro. Infine, per aiutare quanti vogliono uscire dalla prostituzione, previsti dei centri finanziati con 5 milioni l’anno.

