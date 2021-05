Gualtieri: “Ok Conte e M5S, ma va detto: a Roma Raggi ha fallito e tradito promesse”

L’ex ministro dell’Economia commenta all’AdnKronos l’attuale alleanza Pd-M5S: “E credo anche perché con i fatti io ho dimostrato di impegnarmi seriamente quando ho un incarico e di metterci tutto me stesso – aggiunge – e questo l’ho fatto anche collaborando in modo molto proficuo e positivo con Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. Questa mia natura inclusiva, spero sarà apprezzata, ma è un segno di serietà dire la verità e la verità a Roma è che l’amministrazione ha fallito”.

“Non dire la verità, non sarebbe serio. Non c’è nessuna contraddizione tra l’aver collaborato positivamente al governo con Conte e i 5 Stelle e il perseguire, come fa giustamente Enrico Letta, la strada di un’alleanza per non consegnare l’Italia ai sovranisti, a Salvini e Meloni. Ma questo non c’entra nulla con il presentarsi con una proposta di governo diversa dall’attuale amministrazione e criticarne pesantemente il fallimento”.

E ancora: “I romani sanno benissimo che questi 5 anni sono stati 5 anni di promesse non mantenute, di totale fallimento del governo e dell’amministrazione della città. I romani e le romane sanno che bisogna voltare pagina”. La sindaca Raggi oggi ha chiesto a tutta Italia di sostenere con convinzione la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo del 2030. Ma secondo Gualtieri la prima cittadina “ha le Olimpiadi del 2024 a Parigi. Ora butta la palla in tribuna e parla di Expo. Ma Raggi sappia che se sarà percorribile, questa strada la percorreremo”.