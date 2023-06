Grillo risponde alle polemiche: “Avvistato idraulico con passamontagna che riparava tombini. Fermatevi!”

Beppe Grillo insiste sulle “brigate di cittadinanza”, replicando a modo suo alle polemiche degli scorsi giorni. “Per favore, fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendiate tutto sul serio?”, ha detto il comico su Instagram, tornando sul suo intervento alla manifestazione di sabato del Movimento 5 stelle, in cui aveva invitato i partecipanti a calarsi il passamontagna per “fare lavoretti e sistemare marciapiedi”. Le parole del fondatore del M5s hanno sollevato un vespaio all’interno del centrosinistra e in particolare nel Partito democratico, fino a essere citate dall’ex assessore della regione Lazio Alessio D’Amato come motivo delle dimissioni dall’assemblea nazionale dem.

“Anche i giornali hanno esagerato un po’. Ma fermatevi! Perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente”, ha continuato Grillo nel video, pubblicato sul suo profilo poche ore dopo un post in cui appare un attivista del M5s con un passamontagna e un cartello: “Brigata di cittadinanza, reparto d’assalto”. “È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico che stava aggiustando sei tombini di notte con un passamontagna, fermatevi!”, ha proseguito Grillo nel video.

“Un altro, un albanese di 64 anni che con la cazzuola ha messo a posto otto marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti così, fermatevi, ci vuole anche una legge, il governo deve reagire: si deve abolire l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili. Finitela, siate coerenti con voi stessi, con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città, non la mettete a posto. Dovete dire guarda che bel tombino devastato, guarda che marciapiede meraviglioso rotto, guarda che piante ammuffite”. E ancora: “Questo dovete fare, smettetela perché sennò scoppia veramente un casino ‘ottimale’”.