Grillo: “Assemblea M5S? Senso del tempo come nel film Il giorno della marmotta”

“Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto… ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il giorno della marmotta”. Queste le parole del garante pentastellato Beppe Grillo in un tweet.

L’intervento di Grillo si inserisce nel dibattito che anima il mondo grillino in vista della Costituente dopo l’intervento di Alessandro Di Battista che (ospite di ‘Mezz’ora in più’) ha detto che “il M5S deve organizzare subito un congresso, un’assemblea costituente. Chiedo formalmente – ha aggiunto l’esponente 5 Stelle – il prima possibile un’assemblea in cui tutte le anime possano costruire una loro agenda e vedremo chi vincerà. Se Giuseppe Conte vuole fare il leader del Movimento – ha sottolineato Di Battista – si deve iscrivere al M5s e partecipare al prossimo congresso”.

