Santanché: “Alle prossime elezioni vinceremo”

“Dalle prossime elezioni ci aspettiamo di vincere”: lo ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché a Tpi a margine del voto in Aula a Palazzo Madama che ha visto il premier Mario Draghi incassare nuovamente la fiducia ma con numeri risicati, dopo la decisione di Forza Italia, Lega e M5S di non partecipare alla chiama.

Una spaccatura non più sanabile all’interno della maggioranza, che ha portato il presidente del Consiglio alle dimissioni definitive. Fratelli d’Italia è pronta ora ad andare al voto e a incassare la popolarità accumulata sedendo per tutta la legislatura sui banchi dell’opposizione. Il partito di Giorgia Meloni è infatti l’unico a non aver governato nel corso della legislatura che in queste ore volge al termine.

Fuori dal Senato dichiara: “Non si può continuare a perdere tempo, ne abbiamo di tutto di più e in questo palazzo pensavano alla droga libera e alla cittadinanza facile. Alle prossime elezioni naturalmente vinceremo”.