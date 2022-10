Governo news, la diretta live dell’elezione del presidente della Camera

Dopo l’elezione di Ignazio La Russa al Senato, il centrodestra cerca di chiudere la pratica a Montecitorio con l’elezione del presidente della Camera: le prime tre votazioni, andate in scena ieri, si sono concluse con un nulla di fatto, mentre salgono le quotazioni del leghista Lorenzo Fontana. Intanto l’astensione dei senatori di Forza Italia e il soccorso di parte dell’opposizione all’elezione di La Russa come presidente del Senato hanno creato già le prime crepe sia nell’opposizione che nella maggioranza, alle prese con la formazione del nuovo governo. Di seguito la diretta live di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, con le ultime news sul futuro governo Meloni e sull’elezione del presidente della Camera.

Elezione presidente Camera: la diretta live

Ore 9,45 – Richetti sarà il candidato del Terzo Polo – Azione e Italia Viva scriveranno il nome di Matteo Richetti sulla scheda dell’elezione del presidente della Camera. È quanto si apprende da fonti di entrambi i partiti.

Ore 9,30 – Camera: il Pd voterà Maria Cecilia Guerra – Il Partito Democratico voterà Maria Cecilia Guerra al quarto scrutinio per l’elezione della Camera: è quanto emerso dalla riunione del gruppo parlamentare del Pd riunito a Montecitorio.

Ore 9,00 – Tajani: “Forza Italia voterà Fontana” – “Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati”: lo scrive su Twitter Antonio Tajani.

Ore 7,00 – Alle 10,30 la quarta votazione alla Camera: in pole Fontana – Si terrà alle 10,30 la quarta votazione per l’elezione del presidente della Camera. Il centrodestra avrebbe raggiunto l’accordo sul leghista Lorenzo Fontana ma, visto quanto accaduto ieri al Senato, il condizionale è d’obbligo. Anche gran parte di Forza Italia è in subbuglio e molti deputati potrebbero decidere di non votare l’esponente del Carroccio.

Come si elegge il presidente della Camera

A presiedere la seduta è il vicepresidente più anziano di Montecitorio, l’esponente di Italia Viva Ettore Rosato.

L’elezione, a scrutinio segreto, alla prima votazione richiede la maggioranza dei due terzi dell’aula. Nel secondo e terzo scrutinio bastano i due terzi dei voti incluse le schede bianche. Dalla quarta votazione in poi, per eleggere il nuovo presidente della Camera è sufficiente la maggioranza assoluta, ovvero 201 voti.