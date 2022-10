Governo Meloni ultime notizie: la diretta live delle consultazioni al Quirinale

GOVERNO MELONI ULTIME NOTIZIE – Prendono il via al Quirinale alle ore 10 di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, le consultazioni del presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo Meloni. Ad agitare la vigilia, e in particolar modo la coalizione di centrodestra, è stato il nuovo audio registrato durante un incontro tra Berlusconi e i deputati di Forza Italia in cui l’ex premier difendeva Putin e attaccava Zelensky per la guerra in Ucraina. Parole che hanno scatenato le proteste dell’opposizione e che hanno costretto la presidente del Consiglio in pectore a precisare che “l’Italia è a testa alta in Ue e Nato” sottolineando “chi non ci sta vada fuori dal governo”. Di seguito la diretta live con le ultime news sulle consultazioni e il nascente governo Meloni.

Governo, ultime news: la diretta live delle consultazioni

Ore 10.40 – Consultazioni: La Russa, con Mattarella colloquio cordiale – “Il colloquio e’ stato molto cordiale ed e’ sempre molto emozionante incontrare il Presidente. Non c’e’ altro da aggiungere. Grazie”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Quirinale dopo aver incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del governo.

Ore 10.10 – Consultazioni: La Russa arrivato al Quirinale – Il presidente del Senato Ignazio La Russa è giunto al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del governo. La Russa apre il giro di colloqui del presidente della Repubblica Sergio Mattarella previsti per oggi e domani.

Ore 08.50 – Mulè (FI), Meloni sia meno rigida – Il neo vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, è convinto che il governo si farà, “ma non si deve chiudere in qualsiasi modo”. “La rigidità – dice in un’intervista alla Stampa – si deve trasformare in capacità di dialogo”. Il riferimento è alla premier in pectore Giorgia Meloni, sulla quale “viene avvertita troppa rigidità, come se non si volesse aprire un confronto”. “La verità è una – afferma Mulè – senza Forza Italia il governo non vive”. L’azzurro è convinto che il suo partito non possa essere sostituito da altri. “Nascerebbe un minotauro – spiega – Una creatura mostruosa della quale gli elettori sarebbero terrorizzati”. L’obiettivo di Forza Italia è quello di vedersi riconoscere “pari dignità con la Lega”, e “la storia del partito, che su alcuni temi, come Giustizia e Sviluppo economico, fonda la sua esistenza”. Silvio Berlusconi “resterà il leader” del partito, “il faro che indicherà la soluzione”, “e quindi supererà delle divergenze in fondo normali in questa fase”, assicura l’azzurro. Mentre il coordinatore Antonio Tajani potrebbe delegare l’incarico nel caso venisse scelto come ministro e vicepremier. “Maciste poteva sopportare molti pesi, ma fino a un certo punto”, afferma. “Antonio ha capacità straordinarie e sarà lui stesso, se ritiene di non poter sopportare questo peso, a porre il problema a Berlusconi”. Mulè sostiene infine che Licia Ronzulli “è stata immolata sull’altare di una demonizzazione e strumentalizzazione interessata nel centrodestra, ma anche in Forza Italia”.

Ore 07.00 – Berlusconi: “Posizione mia e di FI in linea con governo” – “La mia posizione personale e quella di Forza Italia non si discostano da quella del governo italiano, dell’Unione europea, dell’Alleanza atlantica né sulla crisi ucraina, né sugli altri grandi temi della politica internazionale. Lo abbiamo dimostrato in decine di dichiarazioni ufficiali, di atti parlamentari, di voti alle Camere”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in una nota in cui, aggiunge, ha dovuto “ribadire l’ovvio” dopo le dichiarazioni audio diffuse.

Il calendario della consultazioni

Il calendario delle consultazioni diramato dall’Ufficio Stampa del Quirinale.

Giovedì 20 ottobre

Il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ore 10:00

Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio LA RUSSA

ore 11:00

Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo FONTANA

ore 12:00

Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica.

ore 12:30

Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

ore 16:00

Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 16:30

Rappresentanti della componente “Alleanza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17:00

Gruppi Parlamentari “Azione-Italia Viva- R.E.” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ore 18:00

Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ore 19:00

Gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 21 ottobre

ore 10:30

Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera dei deputati.

Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica.

Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.