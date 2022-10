Governo, il calendario della consultazioni: orari e dove vederle in tv

CONSULTAZIONI CALENDARIO – Finalmente le consultazioni. Oggi, 20 ottobre 2022, al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà ad incontrare i vari partiti per il varo del nuovo Governo. Si inizierà questa mattina alle ore 10, con l’udienza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e si finirà con la delegazione del centrodestra, che verrà ricevuta domani, 21 ottobre, alle ore 10,30. Ma vediamo il calendario delle consultazioni nel dettaglio:

GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022

Ore 10: presidente del Senato, Ignazio La Russa

Ore 11: presidente della Camera, Lorenzo Fontana

Ore 12: Gruppo Parlamentare ‘Per le autonomie (Svp-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)’ del Senato

Ore 12,30: Gruppo Misto del Senato

Ore 16: Gruppo Misto della Camera

Ore 16,30: Rappresentanti della componente ‘Alleanza Verdi e Sinistra’ del Gruppo Misto della Camera

Ore 17: Gruppi parlamentari Azione-Italia viva-R.e.

Ore 18: Gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle

Ore 19: Gruppi parlamentari Partito democratico-Italia democratica e progressista

VENERDì 21 OTTOBRE 2022

Ore 10,30: Gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier-Partito sardo d’azione, Forza Italia Berlusconi presidente, Civici d’Italia–Noi moderati (Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Italia al Centro)-Maie

Streaming e tv

Dove vedere le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo in diretta tv e live streaming? Tutte le consultazioni saranno seguite passo passo da tutte le tv nazionali con programmazione dedicata o aggiornamenti nel corso dei vari TG. Previsti speciali sui canali all news come Rai News 24, SkyTg24 e TgCom. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite le piattaforme gratuite RaiPlay.it, Mediaset Infinity e il sito di SkyTg24.