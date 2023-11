Governo, avanti con gli investimenti sugli asili: piano da 530 milioni

Il governo continuerà a investire in asili nido per aumentare il numero dei posti con l’obiettivo di raggiungere, come richiesto dal Consiglio Ue nel 2021, il 33% di copertura del servizio a livello nazionale entro il 2026, e per garantire il target finale.

Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Inoltre l’esecutivo adotterà un primo piano asili di circa 530 milioni con le risorse già finanziate nel cosiddetto decreto Caivano.