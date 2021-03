“Dopo Padoan alla testa di Unicredit ora, Minniti lascia la Camera dei Deputati e approda alla guida di Med-or, la nuova Fondazione costituita da Leonardo. Tutto normale? No di certo se fossimo in un Paese autenticamente ‘normale’, ma da noi si accettano da troppo tempo queste ‘porte girevoli’, come si accetta che un Senatore venga regolarmente retribuito da una fondazione riconducibile al governo dell’Arabia Saudita”, dichiara Federico Anghelé direttore di The Good Lobby.

“Il Presidente Draghi è impegnato nella stesura della nuova versione Recovery Plan, ma sta dando segnali di cambio passo tra Protezione Civile e Commissario per l’Emergenza Covid. Ci aspettiamo che dia subito l’impulso ai Ministri interessati – Cartabia e Brunetta – perché si regolamenti subito il sistema delle porte girevoli in Italia che in Italia continua a danneggiare l’integrità pubblica. Presidente, ne va della credibilità del Paese, soprattutto ora che ci sono 209 miliardi in ballo”.

Potrebbero interessarti Salvini incalza Draghi: “Spero sia l’ultimo Dpcm, sui vaccini l’Ue si dia una mossa” Pd, Zingaretti: “Primarie nel 2023”. Resta alleanza con M5s, Conte non sarà federatore Zingaretti apre ai 5 Stelle nella giunta del Lazio: e per Torino il Pd pensa a Claudio Marchisio