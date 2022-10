Giuseppe Conte a TPI: “Crosetto in conflitto d’interessi? Inopportuno averlo ministro della Difesa”

Crosetto pecca di conflitto di interessi per la posizione che riveste? “Io credo che ragioni di opportunità, e l’ho detto chiaramente, avrebbero sconsigliato la nomina di Crosetto come ministro della difesa”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al settimanale The Post Internazionale (TPI) condotta dal direttore Giulio Gambino e dal vicedirettore Luca Telese.

“Una persona degnissima però fino al giorno prima ha svolto la funzione di rappresentante delle industrie del settore – ha proseguito Conte -. Anche l’indirizzo politico e strategico in questo settore comunque rimette sempre al fatto che è una persona che sino al giorno prima ha rappresentato gli interessi delle industrie del settore. Ha una conoscenza del settore, ha delle reazioni del settore che evidentemente avrebbero consigliato l’inopportunità di averlo ministro della difesa”.

Qualcuno parla di ridisegnare tutte le testate nucleari del sistema difensivo atlantico, comprese quelle che sono in Italia. Lei se la sentirebbe di dire: non mettiamo nuove testate? “Per trasparenza voglio andare oltre. Noi – ha detto il leader del Movimento 5 Stelle – faremo un’interrogazione su questo, lo preannuncio. E vogliamo sapere se durante la campagna elettorale la Presidente appena insediata e il ministro della difesa appena insediato hanno preso, a nome del loro partito in campagna elettorale, degli impegni anche per conto degli italiani. In piena trasparenza ce lo dovranno dire”.