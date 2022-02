A che ora inizia il giuramento del presidente della Repubblica Mattarella: orario

Oggi, giovedì 2 febbraio 2022, è in programma il giuramento di Sergio Mattarella come tredicesimo presidente della Repubblica: ecco a che ora inizia e qual è l’orario esatto della cerimonia.

L’orario di inizio del giuramento è previsto alle ore 15.30. La cerimonia, però, avrà inizio alle 15.10 quando Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, andrà a prendere Mattarella al Quirinale.

Il presidente, quindi, verrà condotto a Montecitorio su un’auto scortata dai carabinieri in bicicletta con la partenza di Mattarella che verrà segnalata dai rintocchi della campana di Montecitorio. Una volta arrivato alla Camera, il presidente verrà accompagnato in Aula dal presidente della Camera, Roberto Fico, e dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

Una volta in Parlamento, il presidente uscente e rientrante salirà sul banco della presidenza con Fico che inviterà il Capo dello Stato a prestare giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione.

L’avvenuto giuramento verrà accompagnato dai rintocchi delle campane di Montecitorio mentre 21 colpi di cannone verranno sparati a salve dal Gianicolo. Dopo il giuramento, Mattarella terrà il suo discorso alla Nazione, che dovrebbe durare circa 20 minuti.

Una volta terminato, il tredicesimo presidente della Repubblica, insieme al segretario generale della Camera e al Presidente del Consiglio Draghi, andrà all’Altare della Patria per deporre una corona al milite ignoto. Dopo un breve saluto con il sindaco di Roma, Mattarella salirà a bordo della Lancia Flaminia presidenziale per fare ritorno al Quirinale.

Streaming e diretta tv

Il giuramento di Sergio Mattarella come tredicesimo presidente della Repubblica verrà trasmesso in diretta tv da uno speciale del Tg1, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15.00, e anche da uno speciale del TgLa7, in programma su La7 alla medesima ora. Probabile che anche una delle tre reti Mediaset decida di seguire l’evento in diretta con uno speciale a cura dei Tg del Biscione. La cerimonia, inoltre, potrà essere seguita anche sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Per quanto riguarda il web e lo streaming, invece, il giuramento di Sergio Mattarella come tredicesimo presidente della Repubblica sarà tramesso in diretta sul canale YouTube del Quirinale. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay, al sito di La7 oppure a quello di SkyTg24.