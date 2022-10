Giuramento Governo Meloni, la diretta LIVE

Oggi, 22 ottobre 2022, alle ore 10 il nuovo Governo, presieduto da Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia, giuria al Quirinale nelle mani del presidente Sergio Mattarella. Con questa cerimonia il governo, il 68esimo della Repubblica, entra in carica, ma dovrà presentarsi alle Camere entro 10 giorni per ottenere la fiducia del Parlamento. In tutto sono 24 i ministri dell’esecutivo Meloni, solo sei le donne. Tajani e Salvini i vicepremier. Di seguito la diretta del giuramento.

Gli aggiornamenti

Ore 9,30 – Arrivati i primi ministri al Quirinale – Sono arrivati i primi ministri al Quirinale dove, tra mezz’ora avrà luogo il giuramento del governo Meloni. I primi ad arrivare sono stati Gennaro Sangiuliano, Daniela Santanchè, Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara.

La lista dei ministri