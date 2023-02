“Non si sa che cosa abbia al posto del cervello”: Giuliano Ferrara attacca il ministro Piantedosi

Giuliano Ferrara contro il ministro Piantedosi: “Se la prende con gli annegati”

Giuliano Ferrara attacca il ministro dell’Interno Pianteodosi dopo le sue dichiarazioni all’indomani del naufragio al largo delle coste della Calabria in cui hanno perso la vita almeno 63 migranti.

“Ma uno che se la prende con gli annegati, che cosa abbia al posto del cervello non si sa” ha scritto il giornalista sul suo profilo Twitter.

Ma uno che se la prende con gli annegati, che cosa abbia al posto del cervello non si sa #piantedosi — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) February 28, 2023

Poco dopo il tragico naufragio, infatti, il titolare del Viminale aveva dichiarato in una conferenza stampa: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”.

Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone e che hanno scatenato le proteste delle opposizioni, che hanno chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Matteo Piantedosi ha replicato così alle polemiche: “Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma”.