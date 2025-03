Giovanni Floris scherza con Elisabetta Piccolotti sul caso Tesla: “È venuta in taxi spero” | VIDEO

Ospite di DiMartedì, il programma in onda su La7 nella serata di martedì 18 marzo, Elisabetta Piccolotti è stata presentata dal conduttore Giovanni Floris con una battuta inerente al caso Tesla scoppiato nei giorni scorsi. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, infatti, nei giorni scorsi è stata attaccata sui social e non solo perché possiede un’automobile dell’azienda di Elon Musk. “È venuta in taxi, spero” ha scherzato il presentatore introducendo la sua ospite, la quale, ha replicato: “Sì, ma siccome voi di DiMartedì siete perfidi quel taxi era una Tesla. E non è una battuta”. Floris ha quindi risposto: “Ma allora è una persecuzione”.

Intervistata dal Corriere della Sera nei giorni scorsi, Elisabetta Piccolotti aveva detto in merito alla vicenda: “Considero surreali le polemiche ma anche un po’ divertente quello che trovo sui social. La visibilità pazzesca che ha avuto questa notizia è il segno di un decadimento dei tempi”.

“Non sono ferita da nessuna accusa – aveva precisato la deputata – sono abituata e so come si svolge il dibattito pubblico. Mi ha colpito essere definita ‘fighetta di sinistra perché questa accusa non ha nulla a che fare con la mia famiglia di provenienza e con le mie relazioni sociali. Vengo da una famiglia umile e normalissima. Non mi sento affatto ‘fighetta’. Ho un padre operaio e una madre che fa la segretaria a scuola”.