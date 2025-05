Giorgia Meloni parte per un tour diplomatico in Asia centrale: attesa prima in Uzbekistan e poi in Kazakistan

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha cominciato la sua missione asiatica, che oggi la vedrà atterrare a Samarcanda, in Uzbekistan, dove domani incontrerà il presidente della Repubblica Shavkat Mirziyoyev, prima di recarsi ad Astana, in Kazakistan, per partecipare al vertice tra Asia Centrale e Italia. Il tour diplomatico, inizialmente previsto dal 25 al 27 aprile scorso, era stato rinviato di un mese a causa della prematura scomparsa di Papa Francesco.

Il viaggio in Uzbekistan, come si legge in una nota diramata online dalla presidenza locale, “è in linea con gli accordi raggiunti durante la visita ufficiale” di Mirziyoyev in Italia del 7, 8 e 9 giugno 2023. Durante i colloqui previsti domani 29 maggio, prosegue il comunicato, Meloni e il presidente uzbeko discuteranno “di questioni relative all’ulteriore rafforzamento del partenariato strategico” e “dell’ampliamento della cooperazione” bilaterale. Particolare attenzione, conclude la nota, “sarà rivolta alla promozione di progetti innovativi di cooperazione e di scambio a fini umanitari”.

Quindi il 30 maggio Meloni si recherà in Kazakistan per il primo summit tra Asia Centrale e Italia di Astana. Qui sarà ricevuta dal presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e incontrerà anche i leader di Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.