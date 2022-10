Giorgia Meloni va chiamata “il signor presidente del Consiglio”: la comunicazione di Palazzo Chigi ai ministeri

“Il Signor Presidente del Consiglio”. Così va chiamata ufficialmente Giorgia Meloni, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi a tutti i ministeri. “Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: ‘Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni’”, riporta una nota firmata dal segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, confermando la scelta del maschile già rivendicata dalla diretta interessata negli scorsi giorni. “In questi giorni si è fatto un gran parlare, grandi polemiche sull’uso de ‘il presidente’ o ‘la presidente’, ma io non ho mai pensato che la grandezza delle nostre battaglie si misuri nel farsi chiamare ‘capotrena’, ho pensato che fossero ben altri i temi su cui occorreva battersi. Ma sono punti di vista”, aveva detto durante il suo intervento alla Camera per il voto di fiducia al nuovo governo.